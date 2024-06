Así son las personas brutas que conocen nuestros 'fósforos'

Llega el momento en el que charlamos con nuestros 'fósforos'. Les preguntamos sobre gente bruta. ¿Conocen a alguien así? Saúl es el primer oyente que le ha contado a Alberto Herrera lo bruto que era su abuelo. "Metía el brazo dentro de los panales. Las abejas le rodeaban el brazo y decía que no pasaba nada. Cuando me hacía caca y no había papel, me decía que me limpiase con una piedra".

Ángel, por otra parte, relata que el bruto era su padre. Ha alabado lo trabajador que era, aunque "era muy animal. Tenía una cuadra y un carro con su mula. Se dedicaba a todo. Una vez, se le rompió el carro en medio de Cibeles cargado de escombros. Lo cogió como pudo y lo apartó". Eso sí, dice que era muy trabajador y se volcaba en su familia porque "era lo más bueno del mundo. Pero muy bruto".

Un 'fósforo' llamado José María cuenta que, por cuestiones de la vida, lleva mucho tiempo por Almonte (el Rocío). Un año, en Romería, tenía la costumbre de ir con él cuatro-cinco amigos solteros. Su apuesta era ver quién comía más. "Traían un barril de cerveza por persona, un saco de pan diario, y las papas, los tomates y todo eran por cajas. Y el Rocío suyo era en camiseta. Tenían un carrito normal, hace ya 30 años, y salían de vez en cuando a dar una vuelta en el carro".