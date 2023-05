Los vecinos de Cabezuela no tienen alcalde, ni se le espera

Mientras unos están esperando la notificación por si les toca mesa electoral en las próximas elecciones del 28 de mayo, en el pueblo segoviano de Cabezuela todavía no saben si tendrán que ir a votar o no porque no hay nadie que quiera presentarse como candidato a la alcaldía.

¿Que pasa si no hay nadie que se presente? ¿Qué puede ocurrir en el pueblo?. Te lo contamos todo en la 'Historia del día' de 'Herrera en COPE'.





No hay alcalde para Cabezuela





Faltan exactamente 25 días para las elecciones del 28 de mayo por lo que los aspirantes a alcaldes y concejales echan el resto para ver si consiguen representar a su municipio los próximos 4 años.

Sin embargo, hay pueblos en nuestro país en los que esto no es así, porque directamente no tienen candidatos y no saben si los habrá o no.

Es el caso de Cabezuela, un pueblo segoviano de algo más de 600 habitantes, donde nadie quiere ser alcalde, por lo que el próximo sábado 28 de mayo no habrá nadie a quien votar.

La actual alcaldesa, del PSOE, dice que se le han agotado las pilas como para afrontar un cuarto mandato.

Sin elecciones, la ley obliga a repetir las elecciones en 6 meses, a finales de noviembre. Esperan, para entonces, encontrar a alguien que quiera representar a sus vecinos.

Aunque, visto lo visto, parece que nadie quiere asumir este “marrón”.





