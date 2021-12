La historia del hombre que quería denunciar a su ganado

La solución a los problemas no siempre está en la justicia y tampoco en la policía, y si no que le pregunten a un campesino del sur de la India que harto de que sus vacas no le dieran leche decidió denunciarlas. Se presentó en una comisaría alegando que llevaban 4 días sin producir ni una sola gota de leche, mientras él cumple a con su parte. Las sacaba a pastar cada día mañana y tarde, las cuidaba las mimaba y nada.

Las quería denunciar, decía hecho una furia por incumplimiento de contrato los policías le explicaron lo obvio que no se puede denunciar a un animal y que poco podían hacer ellos más que recomendarle mucha calma y todavía más paciencia.