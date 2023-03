Dave Jeal: de sembrar el terror como hooligan del Bristol Rovers a ser el capellán del club

Da igual los errores que una persona pueda cometer: siempre se puede cambiar y dar un giro radical a nuestras vidas.

Y si no, que se lo digan a Dave Jeal, un hombre que en sus años de juventud se vio envuelto en la espiral de violencia propia de los hooligans y ultras de los equipos de fútbol.

En su caso, el Bristol Rovers inglés. Dave llegó a perder un ojo, 2 dientes y se rompió la nariz en las numerosas broncas en las que se participaba y que sembraban el terror en las calles de su ciudad.

Sin embargo, en 1992, una pelea en la que dejó completamente inmóvil a un seguidor rival cambió su vida para siempre.

El pensar que podía haber matado a una persona dio un vuelco a su vida, y sólo 6 años después, era ordenado sacerdote.

Y, lo más curioso, es que una década más tarde se convertía en el capellán del mismo Bristol Rovers, sirviendo así como inspiración para miles de seguidores.

Estos han aprendido de él cómo se puede animar al equipo sin caer en el odio y las agresiones.

Ahora ejerce de vicario en laRoyal Navy inglesa, aunque no olvida los colores de su club, al que ahora alienta de forma mucho más pacífica.

