La primera canasta del joven Josh Speidel tras superar un coma

Se llama Josh Speidel y acaba de protagonizar una de esas imágenes, emocionantes que el deporte nos regala de vez en cuando. Hace cinco años, Josh era un joven de 18 años apasionado por el baloncesto. Jugaba de alero y anotaba una media de 28 puntos por partido.

Sus sueños se vinieron abajo una noche de Superbowl. Como millones de norteamericanos, Josh se juntó en un bar con unos amigos para ver el partido.

De regreso a casa, su coche se salió de la calzada. Y comenzó su calvario.

Estuvo en coma cinco semanas. El accidente le dejó inmóvil con lesiones cerebrales muy graves.

Semanas y semanas de rehabilitación, lograron que Josh volviese a andar, aún con mucha dificultad.

No podría ser una gran estrella, pero su afición al basket siguió intacta. Hace unos días, sus compañeros de la Universidad de Vermont le dieron una sorpresa.

Vermont's Josh Speidel was a highly touted prospect before a car accident derailed his college career.



Tonight, on Senior Night, he scored his first basket on the first possession of the game �� pic.twitter.com/ZyOBXj7dw5