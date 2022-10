Luis del Val: "Sánchez se ha disfrazado de tío Gilito, pero no es millonario, administra nuestro dinero"

La mayoría de nosotros no nos hemos licenciado en Economía, ni muchos menos hemos plagiado parte de una tesis doctoral para que nos nombraran doctores en Economía. Lo que quiere decir que la mayoría de nosotros poseemos menos conocimientos y argucias que Pedro I, El Mentiroso. Sin embargo, todos los hombres y mujeres de este país que hemos sacado una familia adelante, y no nos encontramos viviendo de la caridad pública, somos ministros en Economía Doméstica y licenciados en Sentido Común. Y sabemos, por experiencia, que cuando el futuro se atisba oscuro, cuando ya se sabe que papá o mamá se van a quedar sin trabajo, o que empiezan dos hijos a estudiar en la Universidad, o sea, cuando atisbamos que vamos a tener más gastos y menos ingresos, debemos ajustar el presupuesto familiar, y se suprime lo prescindible, sean las vacaciones, las salidas los fines de semana, o los extraordinarios en la comida. Y no se compra ropa, porque el alquiler, la hipoteca, el gas y la electricidad, y el pollo nuestro de cada día, son gastos que no se pueden suprimir.

Nos han avisado de que el futuro pinta mal. Los economistas de Europa, que no han plagiado tesis doctorales, pero saben de lo que hablan, anuncian inflación y menos crecimiento. Lo lógico sería reducir gastos, pero según parece el presidente del Gobierno, se ha disfrazado de tío Gilito y va a repartir incluso cien euros por hijo, aunque el hijo sea nieto del presidente de un gran banco. El tío Gilito, el tío del Pato Donald, era millonario de verdad, pero muy tacaño. Nuestro Tío Gilito español, doctor en Economía, no es millonario, sino que administra el dinero de todos los españoles y, aunque le han dicho que pintan bastos, sigue como si esto fueran los aguinaldos anticipados de Navidad, lo que quiere decir que nos endeudará todavía más, y de las deudas habrá que pagar, al menos los intereses, y los intereses, como la luz, también suben. No creo que todo esto sea porque haya elecciones al año que viene, y un gobierno miserable decide darle la patada al balón, aunque eso suponga más ruina. No puedo creer en esa maldad, en esa sucia maniobra. Tengo imaginación para una novela, pero no me alcanza para imaginar tanta iniquidad, tan voraz egoísmo.