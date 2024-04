Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Mónica García, ministra de Sanidad, que quiere prohibir la venta de tabaco a las personas nacidas desde 2009:

La ministra de Sanidad promete grandes agitaciones periodísticas -ya hay esbozos notables- pero una de las más brillantes es el proyecto de prohibir el consumo de tabaco a los que hayan nacido a partir del 2009.

Habrá que llevar a cabo una reforma constitucional y, en el Capítulo 14, donde se dice que todos los españoles somos iguales ante la Ley, sin que quepa ningún tipo de discriminación por creencia, sexo, raza, etcétera, añadir lo de “excepto los que hayan nacido a partir de 2009 que tendrán prohibido fumar”.

De todas formas, hay que tener en cuenta que estamos en periodo de elecciones y la ministra de Sanidad se muestra cauta, pero dado su entusiasmo, me imagino que, cuando se pasen las elecciones vascas y catalanas, a lo mejor la emprende con la prohibición de consumir alcohol, a los nacidos a partir de 2010.

Si grave es el tabaco para el cáncer de pulmón y de vejiga, no te digo como se nos pondrá el hígado a los españoles, cuando no se pueda beber alcohol, y se arruine la fábrica de alcoholímetros que sirve productos a la Guardia Civil. O no.

Cuando se declaró laLey Seca en Estados Unidos, en 2020, aumentó el consumo de alcohol en todo el país, y se generó un próspero negocio clandestino, controlado por las mafias que, hasta 14 años después, vivieron una etapa de prosperidad incalculable.

Con esta ministra de Sanidad seremos el país con los pulmones más sanos y sin cirrosis hepáticas, aunque quedan muchos campos, porque si se prohíbe el tabaco a los nacidos después de 2009 para cuidar su salud, por qué les vamos a permitir que puedan consumir torreznos, con lo perjudiciales que son las grasas para las arterias. Habría que crear el CIT (Cuerpo de Inspectores de Torrerznos) que pedirían el carnet, a partir de 2027, al sospechoso de haber nacido de 2010 en adelante.

Claro que, lo mejor y más eficaz sería prohibir el cerdo -muerto el cerdo se acabó la panceta- con lo que nuestros lazos con iraníes, palestinos y musulmanes en general, se estrecharían, tal como va haciendo el Gobierno, que tanto se preocupa por nuestra salud, sobre todo de la de los nacidos a partir de 2009. Menos mal, que la ministra parece que se muestra más indulgente con la marihuana. Dentro de poco fumarse un porro será cosa de pobres, mientras los fumaderos clandestinos de tabaco serán un gran negocio.





