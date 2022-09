Luis del Val: "Lo de amenazar con almas nucleares no lo ha dicho un boquirroto de taberna"

Me contó una vez Marcelino Camacho que las huelgas son como las guerras, que se sabe cómo empiezan, pero es imposible conocer cuándo terminan y de qué manera. Me acordé ayer de esa frase, observando a Putin, reclamando reservistas para una guerra, que pensaba que iba a ser algo así como lo de Crimea, y que nadie, ni él mismo, puede saber de qué manera va a terminar.

Aquí observamos con mucha complacencia eso de que los rusos llenen los aviones camino de Turquía, o las manifestaciones, pero Rusia es una dictadura, y a las dictaduras nunca las han derribado las manifestaciones, y si hay que prohibir las manifestaciones, se prohíben y ya está. Nos gusta especular con que, dentro de los círculos del poder ruso, habrá unos tipos sensatos, que le quitarán el sillón a Putin, pero ese es un cuento de hadas que tiene que ver poco con la realidad, porque ya se nos ha olvidado que un grupo de dirigentes, ante el fracaso en Ucrania, de lo que se mostraba partidario era de fusilar a los generales por no ganar la guerra. El último golpe de Estado que se produjo en Rusia fue contra Gorbachev, y los que lo impulsaron se parecían a los que quieren fusilar a los generales, o sea, que igual viene un grupo de salvajes, igual de malvado que Putin, pero todavía más cruel y despiadado.

Lo de amenazar con almas nucleares no lo ha dicho un boquirroto de taberna, sino un tipo inteligente, que de espía en Alemania se recicló en ayudante del alcalde San Petersburgo y, de ahí, a tirano de Rusia. Y al periodista que le critica le atropella un coche, o lo cosen a balazos a la salida del ascensor; y al empresario que no le hace la pelota lo mata con un cojín radiactivo, y a los opositores políticos los envenena, y, si salen vivos, los mete en la cárcel. Sobresaliente cum laude en brutalidad monstruosa. Y el presidente de Estados Unidos se lo ha tomado en serio. Porque Ucrania fue una consecuencia del cobarde silencio ante Crimea, y, si ahora nos asustamos por la grosera mención a las armas nucleares, protegiendo las fronteras de Rusia este sanguinario implacable llega hasta Alicante. Y es soberbio. Y los soberbios, cuando sus propósitos no se realizan, lo toman como una conjura universal. Y eso es lo que me produce miedo.