Todo sobre el dinero

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri) traemos canciones que hablan de DINERO. Siempre se ha recalcado que la cuesta de enero, es el peor momento para nuestras economías domésticas, pero todo el mundo sabe, como se demuestra año a año, que febrero es el peor mes del año en ese aspecto y más ahora con esta terrible pandemia. En español decimos DINERO, en inglés MONEY, L’ARGENT en francés, I SOLSI en italiano, en euskera DIRUA, en catalán DINERS, en japonés OKANE, en gallego CARTOS, en chino QIAN, en latín PECUNIA, en alemán GELD…y en honor de Mar Amate, en portugués: DINHEIRO. Cientos de canciones en todos los idiomas hablan del DINERO: MONEY por PINK FLOYD en 1983. TRES COSAS: SALUD, DINERO Y AMOR, primero una ráfaga por Inesita Pena de 1941 y luego la versión de CRISTINA Y LOS STOP de 1967. LUCHA POR SU DINERO, versión española del tema de Donna Summer por PITINGO. La versión original de MONEY (THAT'S WHAT I WANT) de BARRETT STRONG en 1959. ME HACE FALTA DINERO del cantautor sevillano EL ARREBATO y por último un brindis con LOS RODRIGUEZ y su SALUD DINERO Y AMOR.