Se filtra el impacto de la familia de Carmen Otte a la entrevista de Juan Ortega y así responde Carlos Herrera

Este martes, María José Navarro habla en su 'Fruta pelada' sobre todo aquello que está haciendo mucho ruido en redes sociales y que se "cuela" en las conversaciones a pie de calle.

La entrevista de Herrera con Juan Ortega sigue dando de sí. Saúl Ortiz, el subdirector de 'Fiesta', dijo que desde la familia de Otte (la que iba a ser su esposa) "están completamente satisfechos por la entrevista. Tenían mucho miedo sobre cómo iba a responder y el impacto que iba a tener. Me aseguran que los padres están muy contentos porque esto les ha ayudado a recuperar la dignidad".

El torero Juan Ortega cuenta su verdad: por qué no se casó con Carmen Otte y en quién se refugió

Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto. Escucha aquí cuáles han sido sus palabras.

En concreto, el comunicador ha celebrado esa alegría de la familia. "Lo agradezco mucho", dice el comunicador.

Casi dos meses después de cancelar su boda, el torero Juan Ortega rompía su silencio. Y lo hacía en COPE, en una entrevista exclusiva con Carlos Herrera, de la que se hacían eco, en tan solo unos minutos, televisiones, radios y prensa digital.

Más allá de este tema, María José Navarro también ha hablado sobre el pulso que mantienen PP y PSOE desde hace mucho tiempo por la inmigración. El partido de Feijóo es partidario de regular la entrada, explica Navarro, "sobre todo cuando es en avalancha".

Mientras, desde Ferraz aseguran que eso no es posible porque "podría acabar en racismo". Salvador Illa, el líder del PSC, habla de acoger e integrar. Dice que hay que regular porque "aquí no puede venir todo el mundo, no puede ser".

Pocos socialistas hablaban del tema de un modo tan claro. Por eso, Illa se ha hecho viral. De hecho, gente del PP está usando este discurso para decir "que esto tiene que caer por su propio peso".

Los agricultores franceses, por otro lado, están en pie de guerra contra su gobierno. Es portada incluso en nuestro país. Explica la colaboradora de 'Herrera en COPE' que "su intención es dejar París desabastecido. Ayer, Barato dijo aquí que los nuestros iban a movilizarse".

Además, han dado mucho trabajo a los servicios de limpieza parisinos, "lanzando 17.000 litros de excrementos a edificios gubernamentales. Daba cosa verlo. Así que, los españoles que estén por París, vean algunos de los restos. No es agradable".

El ataque a un ciervo que sufre Frank Cuesta y el motivo por el que un conductor de VTC se ha hecho viral

Más temas. Loquillo es tendencia porque ha dicho esto: "Fui a dos tipos que vendían cds míos en las Ramblas. Y les dije: me los voy a llevar. ¿Qué somos los autores? Cero". Lo dijo durante un encuentro llamado 'Simpatía por la industria musical'.

"Como no se puede decir nada, pues bueno", remata Herrera. Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Un vídeo de Frank Cuesta también se ha hecho viral. En Tailandia, uno de sus ciervos, que se llama perrito, se volvió contra él. "Le dio un viaje, ¿no?", dice el comunicador a María José Navarro.

Son dos minutos, cuenta la colaboradora, que se hacen eternos. Parece que está bien. Sin embargo, se tuvo que sacar un "asta de las costillas. Y no le suelta. Es totalmente angustioso".

"Claro, esto de estar con animales está bien. Pero hasta cierto punto", concluye su reflexión sobre este tema. Carlos Herrera indicó que "hasta cierto punto, claro".

Por último, María José Navarro habla de un nombre propio que se ha hecho muy popular en Málaga. Se llama Adrián Maldonado. Es un conductor de VTC que salvó a una chica de ser agredida sexualmente. "Gracias, Adrián", concluye Navarro la 'fruta pelada' de este jueves.