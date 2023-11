La denuncia de Alfonso Guerra a Pablo Motos sobre la "censura" que obliga a pronunciarse a Herrera en COPE

Alfonso Guerra concedió una entrevista en El Hormiguero de la que todavía se sigue hablando. Y es que al margen de las polémicas sobre la Ley de Amnistía, los pactos de Sánchez con Bildu o cualquier otra consideración que el expresidente socialista pudiese hacer ante las preguntas de Pablo Motos, las redes se fijan en lo que se fijan: los chistes sobre enanos y homosexuales.

La defensa de los humoristas de Guerra que no gustó en redes

María José Navarro, colaboradora de Herrera en COPE, le ha contado a Carlos Herrera y a los oyentes del programa lo ocurrido: "Alfonso Guerra se fue a El Hormiguero y dijo esto", tras lo que se reprodujo un corte de audio donde se podía escuchar la conversación entre el veterano socialista y Pablo Motos.





"A mí me dan siempre mucha pena, los humoristas. Ya no pueden hablar de nada. Antes había de homosexuales, de enanos, de todo. Ahora no", argumentaba Guerra. "Ahora, cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar, que sobre lo que sí. Aquí trabajan muchos humoristas", se reivindicaba Pablo Motos.

Ante esta circunstancia, Alfonso Guerra lo calificaba de la siguiente manera: "Y eso es libertad de expresión recogida. Es decir, censura. Y yo no quiero censura", un deseo que las redes sociales no parecen haber comprendido del todo.

María José Navarro, en su conversación con Carlos Herrera resumía: "Pues, es que lo de los chistes sobre homosexuales y enanos en las redes, por parte de Guerra, no ha sentado muy bien, como te puedes imaginar. Así que se ha aprovechado todo el barullo para atizarle porque sí", algo que se puede ver en los comentarios a publicaciones en redes sociales como la siguiente.

La respuesta de Alfonso Guerra a Pablo Motos sobre su época que provoca risas en El Hormiguero: "¿Mentir?"

Alfonso Guerra ha estado en El Hormiguero y ha generado un terremoto considerable. Ante las preguntas de Pablo Motos y desde el comienzo del programa, el veterano socialista se ha mostrado muy crítico con la deriva actual de su partido y, sobre todo, con cuestiones como los pactos con Bildu o la Ley de Amnistía. Un momento, en concreto, ha destacado entre los demás, precisamente cuando Motos le preguntaba a Guerra sobre cómo eran las cosas en su época. ¿Resultado? Risas entre el público y dardo para el presidente del Gobierno.





Una pregunta para Guerra con respuesta para Sánchez

"Ha cambiado mucho todo", comenzaba evidenciando un Pablo Motos dispuesto a exprimir al máximo a un invitado que, por qué negarlo, había venido con ganas de hablar. "Antes, en su época, decir una mentira era peor que un crimen, casi, ¿no?", pregunta a la que brevemente contestaba Alfonso Guerra: "Sí", el dardo estaba cargado, pero sin disparar.

Pablo Motos, conocedor de la materia con la que estaba trabajando, se la quiso dejar botando, como se dice coloquialmente en ámbitos futbolísticos: "Ahora, mentir...", Guerra, con la camiseta de delantero enfundada, no dudó y tiró a puerta con todas sus fuerzas: "Es cambiar de opinión". Gol por la escuadra.

El público de El Hormiguerono pudo contener la risa y el presentador del programa ponía una mueca de circunstancias. Sabía lo que había, quizá no imaginaba el énfasis con que su delantero aprovecharía los balones recibidos.





Sea como fuere, Alfonso Guerra quiso poner en evidencia a un Pedro Sánchez que, durante la campaña electoral del 23-J, quiso justificar su falta de acierto en el respeto a la palabra dada, con lo que llegó a calificar como "cambios de opinión". Estos "cambios de opinión" han tenido como protagonistas a la relación del PSOE con Bildu, a la aprobación de una futura Ley de Amnistía e incluso a la inclusión de ministros de Podemos en un Gobierno donde Sánchez tuvo que compartir colchón y horas de sueño.

Alfonso Guerra responde en El Hormiguero sobre la Amnistía

Pablo Motos quiso comenzar la entrevista a Guerra preguntando por la Ley de Amnistía y por lo que hubiese hecho o no el socialista de estar en el Congreso ante la tesitura de votar esa ley: "No tiene explicación ninguna, si hubiese sido diputado me hubiera ido a mi casa", dejó claro el que fuera vicepresidente del Gobierno del PSOE de Felipe González.

Guerra quiso plantear una pregunta crucial en torno a la ley que permite borrar el delito cometido por los golpistas catalanes en 2017: "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?", preguntaba en un tono de crítica hacia la negociación producida "de un hotel a otro" en Waterloo, donde pudimos ver a Santos Cerdán como recadero socialista y conseguidor de un texto pactado que ya está en manos de los diputados para su aprobación

Los pactos con EH Bildu y la deriva del PSOE

Finalmente, otro de los asuntos tratados por Alfonso Guerra con Pablo Motos fue la relación recién estrenada entre el PSOE y EH Bildu. Una relación que nunca se había producido, que el mismo Pedro Sánchez negó que se fuese a producir y que finalmente ha terminado por materializarse.

"Mataron a gente. Muchos amigos míos", se mostró contundente el socialista en la entrevista que dio en Antena 3. Tras esto, se hacía una pregunta a sí mismo con respuesta inmediata: "¿Son mis aliados? No. Son mis enemigos", declarados desde el plató de El Hormiguero y otros foros donde ya se le ha planteado esta cuestión.





Para acabar, Alfonso Guerra lanzó un mensaje interno a las filas socialistas: "Los militantes no son conscientes", de un proceso de 'podemización' que, a juicio del viejo socialista lleva ocurriendo en su partido desde 2015. Este y otros muchos temas pudo hablar con Pablo Motos en su entrevista en El Hormiguero.

Alfonso Guerra, en Herrera en COPE

"Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente". Así de contundente se mostró Alfonso Guerra en Herrera en COPE al pedir a Pedro Sánchez que no aprobase la amnistía que entonces le exigía Carles Puigdemont a cambio de allanar su investidura.Una circunstancia que ya se ha consumado y que Guerra adelantó a Carlos Herrera.