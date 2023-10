Las palabras de Otegi sobre Hamás que dejan helado a Expósito: "No tengo calificativos"

Ángel Expósito centra su 'Paseillo del Tron' de este jueves en el último discurso de Otegi. El director de 'La Linterna' le ha contado a Herrera que "el terrorista condenado y confeso y ahora socio del Gobierno, se fue ayer a Guernica. Ayer le preguntaron por el ciudadano español que está secuestrado por Hamás".

Otegi pidió su libertad y aseguró que "no somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro".











"¿Esto es nuevo, no?", dice Herrera. Inmediatamente después, Expósito dice que no tiene calificativos para hablar sobre las palabras de Otegi.

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, "tan solo quiere recordar. Rehenes civiles. José Antonio Ortega Lara, 532 días secuestrado. Emiliano Revilla, 239. Julio Iglesias, 116...". Son muchos más. Entre ellos, se encuentra Miguel Ángel Blanco. "2 días y lo mataron".









Por tanto, indica Expósito concluyendo con su intervención que "hay que ser cínico". Así, hace referencia a Otegi y sus palabras.

La reivindicación de Bildu en Guernica que ha generado polémica y recoge Expósito

En concreto, Bildu presentó un manifiesto sobre la guerra entre Israel y Hamás, con la presencia del coordinador general, Arnaldo Otegi, los portavoces parlamentarios (desde Juntas, a los parlamentos o el Congreso) y varios alcaldes, incluida la regidora de Bermeo, Nadia Nemeh, de ascendencia palestina.



En el texto leído por Otegi, EH Bildu mostraba su "máxima preocupación" por el "escenario de violencia inadmisible" en la Franja de Gaza, "con el ejemplo del último bombardeo de un hospital por parte de Israel".



Para la formación abertzale, "las personas que viven en Gaza están siendo víctimas de un castigo colectivo; están siendo bombardeadas, y se les ha cortado el acceso a suministros básicos tales como el agua, la electricidad o el combustible. Compartimos la posición de Naciones Unidas de que esto no es aceptable, se trata de una violación del derecho internacional intolerable que la comunidad internacional no debe permitir".



"Más que nunca, reiteramos nuestra reflexión a favor de la desescalada, del diálogo y de la negociación. La negociación y el acuerdo no tienen alternativa viable", por lo que reclama que "se detenga cualquier tipo de operación militar que tenga la Franja de Gaza como objetivo".









Mientras, la situación en Israel lejos de mejorar.... empeora. El ataque masivo que lanzó Hamás contra Israel desató una guerra en la región que centra la atención mundial. Hay miles de muertos y prosiguen los ataques, mientras que Biden se reunía con Netanyahu y España ha entrado en un cruce de acusaciones con Israel.

El último ataque a gran escala que conmocionó a todo el mundo se produjo en el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza. El Ejército israelí aseguró que la explosión en el hospital se debió a un lanzamiento fallido de cohetes por milicianos del grupo Yihad Islámica Palestina, mientras que Ismail Haniye, el líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica, culpó a Estados Unidos de apoyar el ataque aéreo israelí.

Herrera: "Qué izquierda esta que no llama terrorista a Hamás, pero llama genocida a Israel"

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', analizó este miércoles las últimas novedades de la guerra entre Hamás e Israel, así como el posicionamiento de parte del Gobierno español en contra de este país. Herrera responde a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y subraya que Pedro Sánchez no la cesara de su ejecutivo porque depende de sus votos para su investidura.

Hay cosas que conviene recordar, no es Israel quien ha comenzado esta guerra ni quien la ha buscado. De hecho, Israel estaba siguiendo la estrategia de EEUU de pacificar la zona. Es Irán el patrocinador de Hamás y Hezbolá", reflexionaba Carlos Herrera.