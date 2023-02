Expósito, sobre el orgullo de Sánchez por la ley del 'sí es sí' hace 3 meses: "¿Mentía entonces o ahora?"

Este lunes la clave del día de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE se ha centrado en un sonido, el de unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la Ley del 'sí es sí' (o la ley del 'only yes is yes' que dice con ironía Carlos Herrera).

"Mañana o el miércoles pasaremos de 500 premiados con rebajas por la Ley del 'sí es sí', llegaremos esta semana a unos 50 excarcelados que, ojo, pueden estar por el parque esta misma tarde o te los puedes cruzar por el portal de casa, que ya se sabe.

Todos los titulares se fijan, lógicamente, en Irene Montero, en el acto de este fin de semana, la juez Rosell, pero cometemos una injusticia, lo apuntaba el maestro Ferrari, ¿sólo a Irene Montero?

Hace solo tres meses, el presidente del Gobierno, decía esto en el mes de noviembre, escuchen no tiene desperdicio: "Estamos yendo en el camino correcto. Solo les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento plenamente confiado en el trabajo de los jueces y juezas de nuestro país y de los fiscales y que me siento orgulloso de esta ley y la reivindico como otras muchas que hemos aprobado en esta legislatura, como conquista feminista de un Gobierno que se declara así mismo feminista".

¿Camino correcto?¿Reivindico esta ley?

Posdata: Sánchez orgulloso de esta ley hace solo tres meses, la duda es y la planteo: ¿mentía entonces, miente ahora cuando dice que rectifica o miente siempre?

Responde Carlos Herrera: La respuesta correcta es la tercera.