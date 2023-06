Expósito analiza lo que puede llevar a Sánchez a ser secretario general de la OTAN

La clave del día de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es Moldavia, país en el que se está celebrando la Cumbre de la Comunidad Política Europea.

Moldavia es un territorio fundamental y casi desconocido. Nos suena lo de Moldavia a Moldaví Balaki, a las películas tipo Doctor Zhivago, ¿verdad?

Moldavia es un territorio que, en su día, formó parte de lo que hoy es Rumanía. Es un sandwich absoluto entre Rumanía y Ucrania. Yo estuve allí, en cierta ocasión, en un viaje y recuerdo como de la capital Chisináu hasta Tiráspol, que es la capital que está lindando con Rusia, atraviesas el Dniéper y te encuentras literalmente en la Unión Soviética.

Hay como un filete enorme del país, que se llama Transnistria, desde arriba hasta abajo, que es la Unión Soviética literal. Cruzas el río y te encuentras carros de combate rusos con los soldados que parece que han salido del acorazado Potemkin, vigilando las fronteras imaginarias.

Qué país, qué sitio, y eso es a donde quería llegar Putin por el sur de Ucrania, Odesa, conquistar definitivamente Trasnistria y hacer completamente un círculo alrededor de Ucrania. Eso es lo que quería hacer, por suerte, por ahora no la ha conseguido.

En Moldavia se está celebrando una cumbre europea. Ayer, Sánchez se reunió con Zelenski y el comentario, tanto allí como aquí, es si Pedro Sánchez va a ser secretario general de la OTAN o no y cuándo. Los calendarios, me cuentan, no cuadran y esto es importante.

El secretario general que sustituya a Jens Stoltenberg tiene que elegirse en Vilnius, Lituania, en julio de este año, dentro de un mes, antes de las elecciones en España.

Si a Stoltenberg le prorrogan un tiempo hasta abril cumbre de Washington, ahí sí podría ser elegido Pedro Sánchez, pero ¿cómo sería eso si es presidente del Gobierno? Si le apetece dejar esto, pues se presenta, si no es presidente del Gobierno se presenta con toda probabilidad y le tiene que apoyar Feijóo.

En la OTAN tiene prestigio, se supone que Biden le apoyaría, después de como salió la cumbre de Madrid, y se supone que Feijóo, también, siempre y cuando fuera Feijóo presidente del Gobierno. Por lo tanto, es una jugada y una derivada muy interesante.

Si consigue prorrogar el calendario, si Stoltenberg continúa unos meses más, igual Sánchez acaba en la OTAN. Veremos.