Roberto Gómez, Grupo Risa, desvela el verdadero artífice que frenó el golpe de Estado del 23F: “No fue el Rey"

Es jueves y toca hacer resumen del programa de ‘Herrera en COPE’ por el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, ‘El Grupo Risa’.

‘El Espejito’ de Carlos Herrera empieza recordando la imitación que el locutor de ustedes hace de Pedro Sánchez. Aprovechaba Herrera uno de los vídeos propagandísticos del presidente del Gobierno cuando va a tomar café a casa de unos jóvenes en la localidad madrileña de Fuenlabrada para imitarlo. Aunque como nos recuerda el Grupo Risa con una grabación de hace años, Herrera está mejorando mucho su imitación a Sánchez.





Herrera, profesor





El apellido de uno de los colaboradores del programa que de lunes a miércoles nos trae sus ‘Crónicas Perplejas’, Antonio Agredano, dan mucho juego al Herrera. Tanto que se transforma en profesor para dar lecciones a su audiencia.

¿Quién frenó el golpe de Estado del 23F?





42 años han pasado del fallido golpe de Estado de Tejero el 23F de 1981. Cada año se recuerda esa fecha y como no podía ser menos en este programa también.

Y quien mejor para recordarlo que Roberto Gómez que estuvo al pie del cañón ese histórico día y que, además, esta mañana desvela en los micrófonos de COPE quiénes fueron los verdaderos artífices de frenar el golpe de Estado. Recuerda Gómez cómo le “aclamaban” a él y a Antonio Jiménez cuando cubrían la manifestación, confesando: “Parece que nosotros habíamos salvado la democracia”.

Y añade, con cierta ironía “todo el mundo cree que fue el Rey, pero fuimos nosotros dos”.

Una fecha que también ha querido recordar José María García, aquella “mañana de los transistores”.





‘Un, dos, tres… responda otra vez”





Esta semana en ‘Herrera en COPE’ hemos hecho un recorrido por aquellos bares que han tenido que echar el cierre y que son parte de nuestros recuerdos, de nuestra vida. De hecho, ha sido uno de los temas de los fósforos que nos hablaron de esos lugares tan especiales para ellos.

Y como ya sabemos Carlos Herrera y Roberto Gómez son licenciados cum laude en bares y restaurantes, así que qué mejor ocasión para saber cuántos nombres de bares o restaurantes son capaces de recordar por “25 pesetas” cada respuesta.

Así que a lo ‘Un, dos, tres… responda otra vez’, el mítico concurso televisivo que capitaneaba Mayra Gómez Kemp, Herrera y Gómez aceptan el reto… ¿quién ganará?





Luis del Olmo dedica sus versos al incienso de Herrera





Ya estamos en Cuaresma, y como suele ser tradición Carlos Herrera inaugura esta época colocando su incensario en el estudio de COPE Sevilla desde el Miércoles de Ceniza para impregnarlo de olor de la Semana Santa.









Lo que no pasa desapercibido para quienes lo acompañan en el estudio, para los que están fuera, para los oyentes y, sobre todo para Luis del Olmo que dedica este jueves sus versos al incienso del Herrera.

Ya ha brotado el incensario del Miércoles de Ceniza

Humareda que me hechiza, que se huele por la radio

Alertad a los bomberos al compás de esta coplilla

Porque tengo un compañero, que además de mi heredero

Va a incendiar COPE Sevilla

Pirómano de las ondas, que sin quorum ni consenso

Te asfixiará con incienso, te pongas como te pongas

Ayer dijo de repente que al estudio de Madrid lo traerá rápidamente

Pues no tiene suficiente con todo el que tiene allí

Que magníficos programas de este cofrade Quijote

Que prefiere un lanzallamas al micro azul de la COPE

Ya nublado por el humo del incienso de pura gloria

Aún retumban en mi memoria eso que dijo Unamuno:

Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo

Concluye este resumen semanal con la publicidad coral Del Olmo-Herrera, la tertulia de ‘Protagonistas’ y el hit parade de Fernando Salaverri dedicado, también, a los bares.