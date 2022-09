El aviso de María José Navarro a 'El Pulpo' por lo que le ha dicho a Carlos Herrera: "No es necesario"

Un día más, María José Navarro escribe una nueva página de su diario radiofónico. Ese lugar sonoro en el que se despacha sobre los sinsabores que le ocurren a ella y al resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, el último viaje del líder, de Kim Jong-un, de Carlos Herrera (no el viaje a Polonia), ha ocupado gran parte de los renglones de la página de este peculiar diario.

De Polonia a León con un souvenir

"Se ha dicho siempre que los gatos son cazadores solitarios, antipáticos, independientes, traicioneros, pero ahora se ha descubierto que no. Que lo que nos falla con ellos es la manera de saludarles", ha comenzado presentando Carlos Herrera. "Lo mejor para conseguir su confianza es acercarnos agachados y ofrecerles un dedo. A ella también le gusta saludar a su jefe con un dedo, curiosamente el dedo corazón y además enhiesto", así ha sido como ha dado paso Herrera a Navarro, quien no podía empezar de otra forma que no fuese: "Querido diario".

Este lunes Mari Jose ha querido señalar a los oyentes de su diario que "Kim Jong-un ha estado en León", un viaje de fin de semana del que parece que Herrera "vuelve encantador", tal y como se ha podido escuchar en su conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el momento en el que 'Poniendo las Calles' le da el testigo a 'Herrera en COPE'.

"Se le nota que ha vuelto en plan apisonadora", ha destacado Navarro, quien se mostraba sorprendida por los sonoros silencios de Herrera en su conversación mañanera con 'El Pulpo'. El caso es que gracias a esa conversación (y a una foto en Instagram), hemos podido saber que Carlos Herrera "Ha estado en León y allí se ha comprado dos anillacos de esos gordos", ha destacado María José Navarro. ¿Cómo son esos anillos? Pues uno con cara de León y el otro con un "pedrolo negro", tal y como apunta Mari Jose.

Navarro considera que el hecho de portar semejantes abalorios en las manos indica que el líder "se ha creído que es Harry Styles", cuando para Mari Jose, en realidad, la cosa quedaría "entre Marichalar y un anticuario con sobrino".

La memoria de Carlos Herrera y los piropos de 'El Pulpo'

"Ay, el riego, qué bribón, que malas pasadas nos juega", ha escrito en las ondas de su diario una Mari Jose que se quedaba de piedra por la mala memoria de Carlos Herrera. El líder no recordaba qué foto había subido a Instagram este mismo fin de semana, precisamente, del viaje a León.

'El Pulpo' le ha asegurado lo siguiente a Herrera: "En Extremadura te adora la gente", lo que le ha valido a Mari Jose para lanzarle un mensaje a los habitantes de esas tierras: "Extremeños, como le pegamos de fuerte al vino de pitarra", les ha reprochado. A su vez, Navarro le mandaba un mensaje a 'El Pulpo': "No es necesario esto. No te arrastres", le ha pedido en su diario.

"Conserva tu dignidad", solicitaba Mari Jose, a la vez que exigía considerar que "se pueda prohibir en esta casa el felpudeo". Una última advertencia le ha caído al presentador de 'Poniendo las Calles', que si las cosas siguen así, él mismo termina por "besarle cada mañana el anillo del León", al viajante que de allí mismo ha venido.