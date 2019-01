Oriol Junqueras en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

Tiempo de lectura: 1



A mitad de semana, los pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE' están un poco relajados.

- Al gran donante de espabilina, en primer lugar. El diario ABC publicó ayer una grandísima entrevista con Fernando Savater, sobre la vida, la muerte, el dolor de la ausencia por la pérdida de su mujer, Sara Torres. Casi al final dejaba una inyección sobre la comparanza entre Vox y Podemos: Vox, aunque no le gusten sus propuestas “no pretende pasar por encima de la Constitución… Podemos pretendía saltar por encima del Estado de Derecho. Era más peligroso Podemos y tenía más apoyo mediático y más votos. Cinco millones de votos. Imagínese. Yo no creía que hubiera tantos tontos en España”.

- Ayer supimos por Ana Rosa Quintana que Tito Álvarez, el que afeaba a Marlaska que siendo gay enviara a la Policía a reprimir al pueblo que "Lleva desde 2014 conduciendo un taxi sin licencia, en 2017 se quedó sin puntos, ha tenido 14 juicios y es uno de los habituales de los Boixos Nois”

- Estuvo cumbre Oriol Junqueras al impartir a Puigdemont una lección ética, estética y de historia comparada, al decirle. “Sócrates, Séneca y Cicerón pudieron huir y no lo hicieron”. No como otros, pudo haber añadido. Es lo más lejos que haya ido intelectualmente ningún golpista en la comparanza. Los dos primeros se suicidaron: Sócrates bebiendo la cicuta; Séneca abriéndose las venas y Cicerón sí huyó, aunque lo trincaron los sicarios de Marco Antonio y le cortaron la cabeza y las manos. Es verdad que el gran tribuno no huyó en el maletero de un coche, siempre ha habido clases.