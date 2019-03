Juanma Castaño: "Solari lo va a pasar francamente mal hasta el final de temporada"

Del fin de semana queda clara una cosa: Solari lo va a pasar francamente mal hasta el final de temporada. Cualquier decisión que tome, cualquier cosa que pase en los partidos que le quedan al Real Madrid será importante y todas las cámaras apuntarán a un banquillo en el que él mismo es consciente de que tiene las horas contadas, los días contados. Después del partido Butragueño, hablando con Mónica Marchante, fue incapaz de confirmar si Solari se iba a sentar o no en el próximo encuentro del sábado frente al Celta. No se atreve Butragueño a confirmar algo porque sencillamente no sabe si se va a sentar o no Solari contra el Celta. Lo normal es que lo haga, evidentemente, después de la victoria de ayer. Se abre una semana interesante en 'El Partidazo' porque tenemos Champions y porque esta competición es absolutamente distinta. El Atleti lo tiene, a priori, bastante bien. Juega contra la Juve mañana. El Barça recibe al Olympique de Lyon después del 0-0 de la ida.