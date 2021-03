Juanma Castaño: "Luis Enrique no acaba de dar con la tecla"

La selección española ganó ayer en Georgia 1-2 con un gol el minuto 92 y gracias de Dani Olmo con la colaboración del portero georgiano. Mal partido de los de Luis Enrique, que en dos partidos tienen cuatro puntos, pero, en cualquier caso, victoria muy importante. La sensaciones no son buenas con este equipo y Luis Enrique, el mismo Luis Enrique, es el que dijo después del partido que está muy preocupado de cara al partido de Kosovo el miércoles. Estos son partidos de clasificación para el mundial de Qatar. España no ha empezado bien, vamos a ver si endereza el rumbo, pero de momento Luis Enrique no acaba de dar con la tecla. El fin de semana nos trajo el arranque del mundial de Fórmula 1, el abandono de Alonso en su retorno a la competición y el octavo puesto de Carlos Sainz con Ferrari. Esperábamos más.