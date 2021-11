Juanma Castaño: "Lío entre Simeone y Klopp en un partido que se ha convertido en un choque de gran rivalidad"

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, reiteró su máximo respeto por Diego Pablo Simeone porque está haciendo "algo absolutamente excepcional" en el Atlético de Madrid y también tiene claro que este miércoles espera en Anfield "un partido enorme contra un superequipo" que tiene "un estilo específico" como el que él intenta impregnar en su equipo.

"Respeto mucho lo que está haciendo, lo dije antes y después del partido, pero del ámbito privado no podemos hablar el uno del otro porque no nos conocemos muy bien, pero no podría respetarle más. Las cosas que está haciendo en el Atlético y cuánto tiempo lo está haciendo es algo absolutamente excepcional", apuntó Klopp en rueda de prensa recogida por la web del Liverpool.

El alemán se refirió a la polémica surgida en el partido del Wanda Metropolitano porque no pudo estrecharle la mano al argentino al término del encuentro, aunque el 'Cholo' tiene como hábito no hacerlo con ningún rival. "Si hubiera sabido, y no lo sabía, que después del partido no lo hace, no lo habría intentado. Ahora sé que no quiere hacerlo después del partido, así que no hay problema, nos dimos la mano antes y así lo haremos mañana por la noche, supongo que también antes del partido. Entre los dos apretones de manos hay un partido muy importante para nosotros y eso es lo que me preocupa mucho más", remarcó.