Juanma Castaño: "Buena imagen pero el problema siguen siendo los goles"

La Selección Española tiene un problema: no tiene un nueve que la enchufe. No tiene un delantero que la meta y eso es clave en el fútbol actual. Ayer cayó en Ucrania 1-0 y solo dos disparos a puerta de los ucranios. Derrota del conjunto de Luis Enrique que fue mejor de principio a fin.

Muchas oportunidades pero insistimos ninguno de los delanteros acertó y encima fallo en el gol de David de Gea. La derrota no es por su culpa pero no tiene suerte con la Selección. El mejor fue Adama Traoré y Ansu fati más frío que los últimos partidos. España todavía lidera su grupo de la Nations League pero en cualquier caso el problema está ahí: no metemos goles.