Juanma Castaño: "Los clubes deberían ponerse de acuerdo sobre el público en los estadios"

En el lío de si debe haber o no público en las once jornadas que restan a la Primera y a la Segunda División, la Liga de momento se desentiende y el Gobierno ha cedido esta competencia a las Comunidades Autónomas en la fase 3. Se avecina un problema porque, si uno no toma una decisión, el otro no puede y en la Comunidad Autónoma cada uno decide como le da la gana, nos vamos a encontrar diferencias a la hora de competir. Los clubes deberían ponerse de acuerdo porque la competición debería ser la misma absolutamente para todos. Que la situación cambie sin duda alguna altera mucho la competición.