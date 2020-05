Juanma Castaño desvela el motivo para el optimismo para los aficionados al deporte

Anoche Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, dijo en 'El Partidazo' que no está descartado que entre público a los estadios de Primera y Segunda División y a los recintos deportivos en general a partir de otoño, es decir, a partir de la próxima temporada. Esto supone una novedad. Lo que habíamos escuchado últimamente es que hasta que no hubiera vacuna no veríamos público en los estadios. Čeferin, el presidente de la UEFA, lo advirtió hace una semana y ayer Irene Lozano lo dijo en 'El Partidazo'. Desde luego, es una ventana para el optimismo para los aficionados. A ver si se cumple.