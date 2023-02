‘Crónicas perplejas’: “La vida no es fácil, pero el amor nos mantiene vivos”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

El amor, como los gatos, siempre elige el camino más complicado. Las parejas no tienen mapas, así que toda ruta nos parece impredecible. Las primeras citas son lo que son: un mejunje de nervios, ilusión y cautela. El vino ayuda, pero es difícil medirlo. Una copa ayuda a relajarse, dos copas te vuelven locuaz, tres copas pueden convertirte en un estúpido. Por eso en mis primeras citas siempre quedaba a las cinco de la tarde para tomar café. El café es una bebida pausada. No denota urgencias ni ansiedad. En el café está la verdad. Salvo que le eches sal confundida con el azúcar, como me pasó una vez. Por pasarme de galante.

Al primer sorbo ella puso mala cara. En el segundo apartó la taza. “¿Está cortada la leche o algo?”,», pregunté. “¿Es posible que me hayas servido sal en lugar de azúcar?”, me contestó ella. Y ahora tenemos dos hijos. Aprendí aquel día que el amor tiene esos dos elementos: azúcar y sal, en un difícil equilibrio. A veces en la dulzura de las mañanas, otras en el refugio de las lágrimas. La vida no es fácil, pero el amor nos mantiene vivos.

Pienso que First Dates ha salvado muchos matrimonios. Verse ahí, de repente, en esa cena de compromiso, sacando temas de la nada, preguntando por películas preferidas o tatuajes nuevos. Debe de ser complicado volver al mercado, como dicen mis amigos divorciados. El problema de volver al mercado es que puedes volver como perita en dulce en la frutería o directamente como besugo en la pescadería. Me gustan mucho esos hombres, en las citas, a los que les preguntan sus aficiones y te dicen: “El cine, la música y el deporte”. Pero vamos a ver, cuánto te cuesta concretar un poco más. ¿Black Panther o Mullholand Drive? ¿Led Zeppelin o Chenoa? ¿El fútbol o el curling?

En cualquier caso, las primeras citas son lo de menos. Son más importantes las segundas citas. Porque si las hay, es que late algo, y si late algo, ya es como entrar en esta piscina de bolas que es el amor. Feliz día de los enamorados. No tengáis miedo a equivocaros. Hay cosas que empiezan mal y acaban bien y cosas que empiezan bien y acaban en desastre, pero sin el primer paso no hay camino. Y, como dijo Sarah Bernhardt: “El que quiera estudiar el amor, está condenado a ser aprendiz para siempre”.





