'Crónicas perplejas': “A veces, lo que nos salva, lo que nos mantiene a flote, es lo inútil”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Qué sería de nuestra vida sin lo superfluo. Qué útiles son las cosas inútiles. Ya bastante prácticos, pragmáticos y convenientes somos a diario como para no caer, de vez en cuando, en ese admirable placer que es lo innecesario.

Si alguien te pregunta: “¿Para qué?”, no hay mejor respuesta que: “Para nada”. No todo tiene que tener un encaje, no todo tiene que servir para algo elevado. Tenemos derecho a abrazarnos a lo innecesario, como náufragos en mitad de la tormenta. Porque a veces, lo que nos salva, lo que nos mantiene a flote, es lo inútil. Lo inesperado. Lo caprichoso. Lo insospechado.

Qué tristes serían los días si sólo hiciéramos lo que se supone que debemos hacer. Pero el ser humano es otra cosa, es un bonito equilibrio entre el deber y el placer, entre lo esperado y lo desconcertante, entre la necesidad y el antojo.

Así que, aprovechando este micrófono, reivindico la importancia de lo que no es importante: comprar libros que jamás leeremos, amontonar instrumentos que nunca aprenderemos a tocar. Perder el tiempo. Perder el tiempo con entusiasmo. Reivindico las horas improductivas y comprar por Internet cosas para la cocina que luego no funcionan. Y camisetas que nos quedan pequeñas. Y comprar vinos guiándonos exclusivamente por lo bonita que es la etiqueta.

Reivindico, al fin y al cabo, la humanidad, en toda su caprichosa y ridícula extensión. Celebremos nuestra frivolidad. Porque, para hacer lo correcto, vale cualquiera.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana

