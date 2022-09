‘Crónicas perplejas’: “En el silencio entre dos hermanos hay desolación e íntima desgracia"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Así nos lo cuenta Agredano:

Pocos espectáculos podemos presenciar más sombríos que el de dos hermanos que no se hablan. No todo lo puede la sangre, por desgracia. Muchas veces los diablos mundanos se cruzan en una relación que nace siendo imperecedera. El dinero o los celos o las palabras que no decimos o las palabras que no queremos escuchar. Siempre hay un motivo, aunque, desde fuera, nos resulte una causa impura. Algo demasiado prosaico como para quebrar una vinculación tan limpia, con tanto amor gestada. La familia salta por los aires. En el silencio entre dos hermanos hay desolación, íntima desgracia y una infancia definitivamente marchita.

Veo a mis hijos jugar en el salón, en calzoncillos, sobre el parqué, con los muñecos revueltos. En este verano caluroso e interminable. E imagino, todos los padres lo hacemos, por dónde les llevará la vida. Ojalá, vivan lo que vivan, no rompan esa ingenua complicidad que ahora observo. Se explican cosas incomprensibles el uno al otro. Se tapan cuando alguno de ellos hace alguna trastada. El pequeño tira del grande, que es más noble, para llevarlo por la vía del desorden. El grande tira del pequeño, que es más descarado, para llevarlo por la vía de la calma. Se entienden, se quieren, se buscan por la casa, se llaman a voces. Me conmueve su juego.

Y ya sólo pienso que ojalá dure para siempre este amor que es genuinamente suyo. Que algún día, cuando hereden esta casa, no hagan cuentas de más. Que mantengan la confianza. Que nadie se atreva a enfrentarlos. Ahora saltan sobre la cama, pero en el futuro saltarán sobre los días y las decepciones, saltarán sobre la tristeza y la pérdida y las oportunidades fallidas. Saltarán sobre la incertidumbre que es la existencia. Y ojalá, en la zozobra, se busquen como hacen ahora. Con esta arrogante inocencia. Con este amor sencillo. Con este amor de hermanos. Que no se refugien en las dobleces, ni en el silencio, ni en la hipocresía. Que, dentro de mucho, se cojan de la mano, como hacen ahora. Y se sigan diciendo, con ese gesto, sin palabras: "Aquí estoy, para lo que necesites".

LAS ‘CRÓNICAS PERPLEJAS’ DE LA SEMANA

