‘Crónicas perplejas’: “Del gustito que me entra con el cartel 'Todo al 50%', me tiemblan hasta las rodillas"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Soy, por naturaleza, desconfiado. Para mí, todo chollo esconde algo. Si es ropa, algún roto. Si es un cacharro eléctrico, alguna avería. Si es un gran amor, alguna letra pequeña. Por eso entiendo a quien huye de las oportunidades, por no tener que repetir para sí mismos esa odiosa frase que es “Lo sabía. Es que lo sabía”.

Aun así, yo soy de los que se lanzan a los precios rebajados, al regateo inexperto y a las promociones online. Con poco éxito algunas veces: camisas demasiado pequeñas con telas demasiado finas, es mi especialidad. O con algún triunfo: una chaqueta de Armani por cien euros que compré hace un tiempo y que tiene más ferias encima ya que el que monta la noria.

Yo sí que soy un chollo. Lo cierto es que me gusta comprar. Me gusta pintamonear en las tiendas baratas. Probarme trapos. Hacer gastos innecesarios. La coquetería es un ejercicio muy gravoso, aunque sea de poquito a poquito. Los centros comerciales sacan lo peor de mí mismo. Tengo más camisetas para el gimnasio que veces he ido al gimnasio. En Andalucía hay una palabra que me representa: novelero. No por las novelas que me monto, que también podría ser, sino por lo que me gusta la novedad.

Detrás de cada chollo, en cualquier caso, siempre hay un comprador aburrido. Nadie da duros a cuatro pesetas, decía siempre mi abuela. Los armarios llenos de cosas, la tarjeta de crédito tiritando y esa cosa tan bonita que es una etiqueta con un precio tachado con otro precio y ese precio, tachado con un tercer precio. Qué maravilla. Quien puede decir que no a eso. El ser humano es débil. Yo veo un cartel de ‘Todo al 50%’ y es que del gustito que me entra por el cuerpo me tiemblan hasta las rodillas.