¿En qué invierte el dinero Antonio Agredano?: la respuesta en sus 'Crónicas perplejas'

El dinero hay que invertirlo. Yo lo hago en vino bueno. Cuando me muera, la gente tendrá que decir que he pasado a peor vida. Porque me lo pienso llevar todo puesto. Vamos, que no me va a pasar eso que siempre dice mi madre cuando se muere un agarrado: “Míralo, ahí va, el más rico del cementerio”.