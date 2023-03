El homenaje de Antonio Agredano a todas aquellas personas que quieren ayudar y sólo estropean

Por eso entiendo a todos esos que rompen cosas. Entiendo a todos esos que quieren ayudar y sólo estropean lo que otros hacen con esmero. Y entiendo, por supuesto, a Remedios Cervantes. Porque uno puede ser bondadoso y torpe a la vez. Porque una vez intenté colgar un cuadro en el salón y terminé dándole los buenos días al vecino a través de un agujerito en la pared. “El berbiquí, que me ha hecho un extraño”, le dije, mientras él se ponía colorado y llamaba al seguro. No hay nada peor que un torpe voluntarioso. No hay nada peor que un lacio con ínfulas. Poco arreglo tiene mi caso.