‘Crónicas perplejas’, a Dominique Lapierre: “Tenemos que aprender a vivir en la sonrisa de los demás”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

“Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas”, escribió Doris Lessing. La esperanza es una construcción lenta. No existen los héroes, no existe la felicidad instantánea, no hay salvadores ni salvados: la solidaridad exige su tiempo, su honestidad y sus silencios. La muerte de Dominique Lapierre, autor de ‘La Ciudad de la Alegría’, me hizo recordar la labor de Vicente Ferrer.