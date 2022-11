‘Crónicas perplejas’: “Si el amor es ciego, ¿cómo va a existir el amor a primera vista? O una cosa o la otra”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

“Te engorda más el ojo que la tripa”, me decía mi madre cuando de niño elegía el dulce más grande de la vitrina y luego no podía terminármelo. No sé si en el amor pasa lo mismo. Eso de encapricharse rápido, comer con ansiedad y luego empacharse y dejar el pastel a medias. Lo único que me inquieta de este tema es que, si el amor es ciego, ¿Cómo va a existir el amor a primera vista? O una cosa o la otra. Además, como me estoy haciendo viejo, cada vez veo menos de lejos. Veo menos que un topo cortando cebollas. Vamos, que como siga así, ya no es que no crea en el amor a primera vista, es que voy a tener que ligar en Braille.