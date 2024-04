Nuevo choque entre Congreso y Senado por la amnistía o insistencia de Sánchez con Palestina, claves del día

En los periódicos, Sánchez que insiste con Palestina. Pedro Sánchez, el espontáneo, titula Joaquín Luna en su columna de esta mañana en La Vanguardia. A Luna, Sánchez le recuerda con lo de Palestina a esos pobres diablos que saltaban al ruedo para pegar algún pase y llevarse su minuto de gloria, antes de ser arrestados.

El ataque de Irán a Israel ha dejado en evidencia esa política exterior de Sánchez, que le parece tan desmesurada como la de Aznar y su foto de las Azores. Y añade, promover un estado palestino como solución sin ir más allá tiene algo de brindis al sol, de qué servirá si no es viable. Iñaki Ellakuria en El Mundo es de la opinión de que Sánchez ha visto en este conflicto la posibilidad de montarse su particular no a la guerra.

Es decir, seguir los pasos de Zapatero, quien utilizó la invasión de Irak para refundar en populista la izquierda española y tejer unas complicidades internacionales en el eje bolivariano. El Presidente lo hace a costa de alejar a España del consenso occidental y presentarlo como un país poco fiable.

Todo esto, dice ABC, provoca un completo estupor en veteranos diplomáticos, discuten la estrategia con Palestina y lo inoportuno que es pedir ahora que Palestina sea reconocido como estado cuando el foco ahora está en el ataque iraní y sobre todo en el calibre dela respuesta que dará Israel. El jueves, señala El País, España defenderá ese reconocimiento palestino, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Moncloa pone sobre la mesa que ya lo han hecho 9 de los 27 países, de la Unión Europea y otros 130 países de todo el mundo. Ayer en Moncloa, el nuevo primer ministro portugués, el conservador Luis Montenegro, le dijo a Sánchez que ellos no irán tan rápido

En la prensa también el asunto de la Fiscalía General del Estado y la querella del novio de Ayuso. Relatan los diarios como esa querella presentada por Alberto González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid y el fiscal de delitos econonómicos abre otra batalla en la Fiscalía.

Destaca El Mundo que la número dos de la Fiscalía General del Estado impone actuar en contra de la querella. Alberto González se querella porque la nota difundida por la fiscalía recogía las comunicaciones personales con su abogado y las negociaciones que mantenía con la fiscalía para llegar a un pacto y declararse culpable de dos delitos de fraude fiscal, para rebajar así la futura pena.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió ayer la responsabilidad última de la difusión de esa nota, que quería aclarar que el pacto lo pedía el abogado y no lo ofrecía la Fiscalía como se publicó en un primer momento. La fiscal que tenía que informar sobre la admisión a trámite de la querella era partidaria de hacer averiguaciones sobre el origen de ese comunicado, también su jefe y ante la orden de arriba podrían invocar el artículo 27 del estatuto fiscal, es explica ABC, el mecanismo que tienen los fiscales para contestar a un superior frente a una orden que no consideran ajustada a derecho.

También relatan los periódicos el nuevo choque entre el Congreso y Senado a cuenta de la amnistía. El choque Congreso/Senado a cuenta de la amnistía. Titula el país: el congreso tacha de injerencia el conflicto planteado por el Senado. Hoy aprobará la mesa del informe de los letrados de la cámara baja que sostiene que no hay tal conflicto de atribuciones, y que es una injerencia del senado tratar de modificar un acuerdo del congreso. Con esa respuesta, el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado deberá decidir si acude al tribunal constitucional.

A todo esto, la guerra de las comisiones de investigación, dice El Mundo, deja en un espejismo la rebaja del tono entre el PP y el PSOE, que pareció advertirse en el debate sobre política exterior que mantuvieron Sánchez y Feijóo la semana pasada. Hoy el congreso aprueba la lista de comparecientes para su comisión sobre los contratos en pandemia. Se da por seguro que serán citadas la presidenta del congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El PP además volverá a exigir explicaciones por el caso Delcy después de que el Mundo publicarse las fotografías de Ábalos en Barajas.

Y también en la prensa, el estudio de Fedea sobre los fijos discontinuos reales, muchos más de los que reconoce el Gobierno. Los expertos, dice ABC, desmienten a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La cifra de fijos discontinuos en paro a finales de 2022 superaba el medio millón. Es decir, Trabajadores inactivos que cobraban el desempleo en ese momento, que eran diez veces más de la que reconoce el gobierno, distancia, dice Fedea, que se mantiene hoy en día.