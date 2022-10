Solchaga: “Felipe González tenía una capacidad de convencer que no tienen ni Zapatero ni Sánchez”

Cuando se cumplen 40 años de la victoria histórica de Felipe González al conseguir 202 diputados, en ‘Herrera en COPE’ recordamos aquella época de la mano de uno de los ministros que estuvo junto a Felipe González durante algo más de una década, Carlos Solchaga.

Recuerda Solchaga el día que se enteró que formaría parte del Gobierno de González, “tenía alguna indicación en el Congreso del partido socialistas que se había producido meses antes en donde mostré interés para formar parte de la Comisión Ejecutiva , cuando ya en los últimos minutos del Congreso Luis Corcuera me dijo que Felipe González me quería en el Gobierno por lo que no entraría en la Ejecutiva”.