La respuesta de Rosa Díez a Ignacio Escolar tras señalarla en su periódico: "Me han metido en una lista negra"

La web Eldiario.es, que dirige el periodista Ignacio Escolar, publicó el pasado martes un artículo en el que se señalaba a Rosa Díez como una "terraplanista del coronavirus" que difundía bulos sobre la enfermedad a través de sus redes sociales. De una manera clara, el digital relacionada a la exdiputada con una "extrema derecha que está intentando utilizar (...) el miedo a la pandemia del coronavirus para inocular el discurso de que 'nos mienten'" y que "difunden estas ideas para contagiar las redes españolas con este tipo de desinformación". Incluso, ilustraban la noticia donde se podía ver de forma clara la imagen de su cuenta de Twitter en el denominado por ellos como "red de amplicadores" de los bulos.

En su sección semanal en "Herrera en COPE", Rosa Díez ha dejado claro que rechaza cualquier 'lista negra' en la que le quieran incluir y avisa de que no le van a callar bajo ningún tipo de amenaza. Para ella, eldiario.es es "un panfleto a la orden de la pareja tóxica" (en relación a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez). "Yo no voy a obedecer consignas de la secta tóxica ni de nadie. No me voy a someter. En el País Vasco estuve señalada como enemigo por ser una más de los millones de demócratas que han resistido en Euskadi y gracias a eso aprendí que la libertad se defiende ejerciéndola. Y la voy a seguir ejerciendo siempre y frente a cualquiera. Si piensan que insultándome o deseándome la muerte me van a callar están equivocados. Como no me callaron antes. La mejor manera de defender de defender la libertad es ejerciéndola", ha dicho.