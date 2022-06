La respuesta de Espadas cuando Herrera le pregunta si gobernará Andalucía como gobierna Sánchez a España

Juan Espadas, candidato del Partido Socialista andaluz a las elecciones del 19 de junio, ha sido el protagonista de la entrevista política de este viernes en "Herrera en COPE". A las preguntas relativas a su programa electoral, y sus propuesta de gobierno, había que hacer una inevitable.

Si no consigue votos suficientes para gobernar en solitario, ¿con quién prefiere alcanzar pactos de gobierno? De esta forma, formulaba Carlos Herrera la pregunta: los candidatos nunca hablan de lo que pasará después de las elecciones sin saber la confianza que ha obtenido de los electores. Pero ¿sus posibilidades de gobernar pasan por pactar -vaya usted a saber- por pactar con el PP o con lo que tiene usted a su izquierda?

“Mis problemas para gobernar son los mismos que tiene el señor Moreno Bonilla. Él sabe que tendría que gobernar con Vox y yo sé que tendría que llegar a acuerdos, en este caso, con otras fuerzas de izquierda. Por tanto, lo que me quiere trasladar a mí, el señor Moreno Bonilla como un problema y, él habla de Frankenstein, yo se lo traslado a él como otro problema y, por tanto, pongamos en la balanza el problema A y el problema B a ver cuál pesa, en este caso, más a la hora de que los andaluces voten. En Sevilla he gobernado en solitario y he llegado a tener una situación en la que estaba en clara minoría, tenía un gobierno en solitario con una mayoría absolutísima de la oposición y, sin embargo, tuvimos cuatro años en los que por la forma, el estilo de gobernar y la búsqueda de acuerdos permanentes pude sacar adelante ese mandato, es decir, hay otra forma de gobernar, hay otro estilo, pero hacerlo llegando a acuerdos con fuerzas políticas que no quieren destruir Andalucía es más sencillo. Esta es la clave”, contesta Juan Espadas.

Lo que sí ha querido dejar claro el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía es que prefiere gobernar en solitario. “Quiero que los andaluces sepan que si tengo que llegar a un acuerdo programático, gobernando en solitario -que es lo que pretendo hacer-, con otra fuerza a mi izquierda nunca será para poner en cuestión el programa del Partido Socialista con el que me presento a estas elecciones. La diferencia es que si uno escucha al socio natural del señor Moreno, al aliado natural (decía ayer la señora Olona del señor Moreno), al aliado natural del PP lo que escucha son cuestiones que nos llevan a otro tiempo que atacan a la esencia de lo que significa Andalucía. La permanente insistencia destructiva a la hora de hablar de la administración andaluza y de los empleados públicos, me parece que es el peor escenario para el PP y el señor Moreno Bonilla. Los ciudadanos deben elegir entre votar al señor Moreno Bonilla y arriesgarse a ese pacto con Vox o votar a Espadas y el PSOE y poder hacer lo que ya he hecho en una ciudad como Sevilla”.

¿Haré en Andalucía lo que Pedro Sánchez en España?

Herrera a dejado para la última pregunta de la entrevista el saber si Juan Espadas piensa hacer en Andalucía como Pedro Sánchez en España, "¿Qué ha hecho Pedro Sánchez, exactamente?¿Subir el salario mínimo, las pensiones? ¿ A qué nos estamos refiriendo? El otro día el señor Moreno Bonilla haciéndose una foto con una vaca no fue capaz de decir que quien ha ayudado al sector lácteo ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez y él no ha puesto ni un euro y frecuenta al sector no para hablar con los ganaderos sino para hacerse una foto con la vaca. Si hablamos de pactos con otras fuerzas en el Congreso de los Diputados ya no hablamos de Andalucía, para el PP y Vox estas elecciones son laboratorios de las generales” ha respondido.