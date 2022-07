Lo primero que ha hecho José Ramón de la Morena al entrar en COPE: "Ir a los toriles"

José Ramón de la Morena ha sido el invitado estrella de este jueves en la parte magazine de "Herrera en COPE". Una entrevista que va a guardar para enseñársela a su hijo pequeño cuando sea un poquito más mayor. Porque para el que ahora es un bebé, esta interviú le puede revelar la importancia y relevancia de su padre en el panorama radiofónico español, más allá incluso de la radio deportiva.

Precisamente para disfrutar de ese pequeño, de todo lo que se había perdido de sus hijos mayores precisamente por el trabajo en la radio, en esas largas noches de 'El Larguero' en la Cadena SER o 'El Transistor' en Onda Cero, De la Morena decidió jubilarse anticipadamente al finalizar la temporada, el curso radiofónico, en 2021.

Esta entrevista le ha venido al pelo, decía José Ramón a Alberto Herrera "hace poco estando con los niños me dijo mi mujer "esta generación de niños no va a tener una entrevista tuya, has entrevistado a todos y …", pues ya está, ya tiene esa necesaria entrevista sobre quien ha sido un grande de la radio deportiva, el que desbancó al que lo había sido todo, José María García.

"Mientras no lo vea, no lo echo de menos"

Ha pasado un año y ¿echa de menos ponerse delante del micro? "No lo echo de menos, para nada, mientras no lo vea, ese es el tema" confiesa ante el micro del estudio principal de la Cadena COPE. Sin embargo, como el que tuvo, retuvo, lo primero que ha hecho antes de entrar en ese estudio ha sido ir al control en el que están los técnicos que son los responsables de que el sonido llegue a su casa, a su coche, a su radio, y los productores (sin los que los programas no saldrían adelante). "Es querencia, es ir a toriles" dice José Ramón que insiste para convencerse así mismo que no echa de menos el micro, "pero mientras que no lo vea”.

A lo largo de la charla distendida que han mantenido Alberto Herrera y José Ramón de la Morena han repasado desde los comienzos del periodista deportivo hasta el día de hoy: su primera entrevista siendo muy niño a Benito el defensa del Real Madrid "aunque yo soñoba con entrevistar a Gárate"; su gran exclusiva, el fichaje de Figo por el Real Madrid y como se la jugó saliendo a todo correr de la boda de Michel Salgado para que Florentino Pérez no se la jugara o como "quería ser periodista de los de escribir porque no tenía un don especial de palabra".

Como consejo a los periodistas que se están formando, "hay que estar con los mejores y aguantar, aguantar cinco minutos más del que no aguanta" para poder triunfar en esta profesión.