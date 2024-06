El primer sonido del día de Carlos Herrera: todas las claves tras las elecciones europeas

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Damas y caballeros, si ayer no hubiera habido elecciones...estaríamos hablando de la victoria de Alcaraz en el Roland Garros. Ha conseguido ganar en Wimbledon y en tierra batida en Ronald Garros. Esto anuncia una carrera tan meteórica como se preveía, viéndole jugar el tiempo que lo lleva haciendo. Tiempo habrá de analizar la victoria.

Lo que hay que analizar el resultado de las elecciones de ayer. A primera vista, viéndolo muy por encima, diríamos que no ha terminado de contentar a nadie. El PP ha crecido, pero el PSOE que ha aguantado. Es decir, Sánchez pierde pero no se derrumba. Y no se derrumba porque ha vaciado la saca de sus socios aunque haya renunciado al centro y se haya convertido en una parte más de la extrema izquierda o de la izquierda extrema.