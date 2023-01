Presidente del Grupo Rusvel en 'Herrera en COPE': "Ya no se puede firmar un precio cerrado ni llave en mano"

Hace un año o dos, se podía comprar una casa sobre plano a precio fijo. Esa situación está cambiando porque, ahora, le llamar de la inmobilaria para advetirle que tiene que pagar más porque el precio de los materiales ha subido. Es más ya no encuentras ningún grupo promotor o constructor que firme ese precio fijo. Si quieres comprar una vivienda sobre plano tendrás que firmar una serie de clausulas en las que te pueden subir el precio según los precios de mercado.

Para comprobar in situ que está pasando en estos proyectos, Alberto Herrera se ha desplazado a la zona de Entrenúcleos que separa Dos Hermanas de Montequinto en la provincia de Sevilla donde hay más de 50 gruas trabajando en un gran parque de viviendas privado.

La empresa constructora que está llevando a cabo este promoción de viviendas es el Grupo Rusvel, dedicado a obra pública como privada con 250 trabajadores y acaban de cumplir 100 años.

Su presidente es Miguel Rus que casi declamaba como si fuera un poema como ha variado el precio de los materiales, culpa del encarecimiento de las viviendas en construcción. Materiales de construcción como el cemento y el ladrillo han subido entre el 15 % y el 28 %, la subida de los materiales es el principal problema al que se enfrentan las constructoras en este momento, “sin duda, el acero ha subido un 40 %, el hormigón un 200 por cien, el aluminio un 60 %, el vídrio un 50 %, las mezclas asfálticas de las carreteras un 65 %, el movimiento de tierras un 35 %. Esto no nos había pasado nunca y obviamente es una locura con la que hay que aprender a gestionar y vivir en el día a día”.

Muchas personas compran una casa sobre plano, se firma sobre el papel, y hay que esperar a que se consigan todos permisos y licencias y puede que cuando se comience a construir los precios iniciales de cuando se puso la promoción en venta no se pueden mantener, por ejemplo un piso comprado por 180.000 euros sobre plano puede ser tres años después 30.000 euros más caro por esa subida de los materiales. ¿Qué están haciendo las constructoras, en este caso Rusvel? “Es muy complicado porque estamos en un sector que son contratos a precios cerrados, con llave en mano y en la obra pública se están rescindiendo esos contratos, no se están haciendo esos proyectos, no se están firmando, porque no podemos pasar por alto que desde que se firman esos contratos hasta que se pueden llevar a cabo pueden pasar dos o tres años y los precios no representan la realidad y las clausulas de revisión de precios no están funcionando porque no representan la realidad, las clausulas de revisión de precios no están funcionando. En la obra privada sí porque se dialoga, se colabora y si que quieren sacar los proyectos con los equipos técnicos de la constructora y de la promotora y los arquitectos colabora en cuadrar los precios y al final se intenta llegar a un precio que haga que la obra sea posible”.

Nuevas clausulas: el precio final fluctúa dependiendo del coste de los materiales

Para esas promociones privadas hay una gran novedad, unas nuevas clausulas que se están firmando en obras nuevas “en todos los contratos privados ya no se puede firmar un precio cerrado ni llave en mano, se establecen una serie de clausulas que remiten a unos índices oficiales de las materias primas y la energía y según vayan subiendo o bajando y cuando hay que hacer compras de volúmenes importantes se pactan con la propiedad para buscar el momento más adecuado para hacer esas comprar, hoy en día ya no se firma ningún proyecto sin esas clausulas”

Y ¿si baja también cuesta menos? “Sí, por supuesto, va en ambos sentidos, trabajamos con todos los fondos de inversión que tienen proyectos inmobiliarios de edificación en Andalucía y esta clausula es para todo, para arriba o para abajo. El aluminio ha subido una barbaridad, pero el PVC y la madera ha subido menos, pues hay que ir adecuando las memoria de calidades y los productos a los que son más competitivos en cada momento”.

Rusvel con más de 100 años ya de experiencia desde que el abuelo de Miguel Rus la fundara en 1921, se ha enfrentado a numerosas crisis económicas que al final son del ladrillo como la del 90 y a la del 2010, ¿cómo ve el futuro su presidente? “Nuestro objetivo, con una empresa cien por cien profesionalizada, es durar otros 100 años. Las empresas estamos para ganar dinero lo fundamental, ahora mismo, no es lo que vas a hacer sino los que no vas a hacer porque no puedes poner en riesgo tu empresa y que es la causa que está llevando a muchas pequeñas empresas están cayendo y las que van a caer”.













