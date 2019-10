José Luis, Selu, Figuereo Franco, más conocido como El Barrio pone en el mercado, este viernes, uno de sus discos más autobiográfico en el que "he desnudado el alma. En el que se pone de manifiesto que no soy un santo en la tierra, pero tampoco un varón de dolores. Me he desgranado poquito a poco" dice al presentar en 'Radio Carlitos' de 'Herrera en COPE, su playlist favorita y este 'Danzar de las Mariposas'