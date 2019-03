Narciso Michavila, presidente del GAD 3

Tiempo de lectura: 2



Desde que es presidente del CIS José Félix Tezanos, el barómetro ha dado mucho que hablar. El último este jueves que disparaba para las próximas elecciones -en 60 días-, la ventaja del PSOE y le colocaba por encima de PP y Cs. “Su error es sistemático, siempre da entre 8 y 12 puntos a favor de su partido”, explica Narciso Michavila, presidente de GAD 3. “Si nuestra encuesta publicada el lunes pasado con ABC se desvía más que la de Tezanos de este jueves, le pago a todos los tertulianos de 'Herrera en COPE' un viaje al Rocío el 8 de junio", ha apostado.

“El método de ayer lo tendrá que meter en un cajón porque no se lo cree ni él mismo. Como la norma le obliga a estimar escaños, no le quedará más remedio que corregir la manipulación. Trump y Putin en comparación con Tezanos elaborando fake news son unos principiantes. Lo que estamos viviendo con el CIS en España no lo hemos vivido nunca con ningún gobierno anterior y no pasa en ningún país del mundo”, advierte Michavila.

En cualquier caso, el presidente de GAD 3 sí que ve al PSOE “muy fuerte”. “Sánchez podría tener más del 30 % del voto, en Cataluña va a arrasar, puede ser las formación más votada en el País Vasco y Madrid y eso pese a que la izquierda está en mínimos”. ¿La razón? “Es la primera vez que el voto de derecha se presenta con tres marcas y además su competidor, Podemos va hacia abajo".

“La división de la derecha le va a dar muchos escaños al PSOE”

Asegura Michavila que “la mentalidad de Tezanos se ha quedado en los años 80" al pensar que plasmará en las urnas "lo que diga el cacique” cuando no es así “lo vimos en Andalucía, la gente votó lo que le dio la gana”.