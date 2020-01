Miquel Roca, padre de la Constitución, defiende la plena separación de los poderes del Estado

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución está muy orgulloso de haber recibido el premio "Puñetas de plata" que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), sobre todo por lo que representa, "es un premio que hace ilusión por quien lo otorga, por la tradición que tiene este premio y segundo punto, porque no nos engañemos, por el reconocimiento que a través de mi persona se hace a la propia tarea constitucional y lo que representa la Constitución como actualidad en este momento en España y por tanto, a través de todo ello, hay una satisfacción, pero soy consciente de que no se otorga un premio a mi persona sino a aquella tarea en la que tuve el privilegio de poder participar"

Roca i Junyent ha hecho honor, a lo largo de la entrevista en 'Herrera en COPE' de la prudencia que siempre le caracterizó, incluso en su etapa política, "forma parte de mi ADN ser prudente y espero que no cambie". Política, que no echa nada de menos, "no la echo nada de menos, no la echo en falta, no por ningún tipo de desprecio, creo que es una tarea muy importante para el país, pero al país se le sirve de muchas maneras, yo durante un tiempo lo hice a través de la política y ahora creo que lo debo hacer a través de mi profesión y dando mi opinión y nada más"

Viendo el tiempo en el que usted estaba en el ejercicio de las cosas, por ejemplo, en la hechura de esta Constitución, ¿entiende que se eche en falta un determinado nivel que ha decaído en la representación política? "No sé, sinceramente, si se echa en falta, pero lo que sí sé, creo que aquel espíritu, aquello valores, aquel estilo que conformaron todo aquel proceso de la Transición y de la elaboración de la Constitución y del esquema de la estructuración básica del Estado social, democrático y de derecho, pero creo que todo aquello es importante y debería formar parte, no de un momento, de una coyuntura concreta, sino que debería ser un hábito normal, un comportamiento normal de actuación de la vida política"

¿Cree usted qué es justo que aquel trabajo que desarrollaron, aquella Constitución que ha permitido años de prosperidad a todos, incluidos catalanes, sea cuestionada de la manera que lo es, ahora mismo, por recién llegados a la política? "No se trata de que sea cuestionado por recién llegados, esto me importa muy poco, lo que importa es que no se quiera entender que la Constitución no es simplemente una letra. Es una letra, una música, un espíritu, unos valores y esto es el marco que garantiza la convivencia. La convivencia es la finalidad última de un régimen democrático, garantizar la convivencia, por tanto, cuando la convivencia chirría o está un tanto ausente, a veces, esto es muy malo para nuestro sistema y para el país. Yo lo que deseo vivamente es que recuperemos lo que fue positivo como espíritu de aquellos tiempos y propicio de los necesarios cambios que deban hacerse, pero hay valores que permanecen o deben permanecer en el tiempo".

¿De judicializar la política es politizar la justicia? "Tanto politizar la justicia como judicializar la política es malo, lo que es bueno es que cada uno cumpla con su papel en el rol de los poderes constitucionales y sobre todo, es que el otro poder, el que sea, respete el marco del otro. La democracia es un juego de equilibrios, equilibrios no siempre muy precisos ni exactos; un equilibrio en el que, a veces, los hábitos y los comportamientos casi pueden más que la norma, la tradición, la tradición es muy importante como estamos viendo en EE.UU., esa imagen del Congreso americano trasladándose hacia el Senado en una procesión para presentar el "impeachment" contra el Presidente Trump porque forma parte de una tradición parlamentaria, no es hortera ni ridículo, esto forma y conforma hábitos y comportamientos que son importantísimos en un sistema democrático".