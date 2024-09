El mensaje de Alberto Herrera en 'El Foco' a aquellos jóvenes que sufren bullying: "Cuéntalo; contarlo está bien"

Quedan pocos días para que empiece el colegio. Ya se van los muchachos de casa y quiero aprovechar el espacio para recordarte que seguimos teniendo un problema en las aulas

2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuentan a nadie; principalmente por miedo. No es el caso de Mario. Tiene 8 años

Mario es un valiente; pero el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio. El que siempre se cambia de colegio es el acosado; y la mayoría de alumnos que son testigos no plantan cara por varios motivos. Uno de ellos también es el miedo, pero el otro sobre todo en los pequeños, es que todavía no diferencian lo que está bien o lo que está mal.

Y es que estamos hablando de niños. Mira, hace unos meses entrevisté a Jonathan, 13 años. Le gusta la ciencia, leer, adivinar las banderas de los países. Jonathan sufrió bullying durante un par de años y me contaba que lo que más le dolía. Más allá de los insultos, de algunos golpes, era que le dejasen solo en el patio del colegio. ¿Sabes qué hacía su madre? Evelyn se acercaba todos los días a esa valla para hacerle compañía.

Jonathan hoy está estupendamente; por un motivo: porque se lo contó a sus padres y a los profesores.

Así que dales ánimo a que hablen con sus hijos y alumnos; que piensen que quizá ellos sean uno de ese 90% que ve que esto pasa a su alrededor y no lo cuenta. Y una última cosa:

Es muy pronto, los chavales están dormidos, pero estas cosas dan vueltas ahora por las redes sociales, así que si te queda poco para ir al cole y por casualidad me estás escuchando quiero que sepas que no es culpa tuya que se metan contigo, que nadie tiene derecho a tratarte mal ,que en la vida nuestra apariencia es lo menos importante y que esos insultos no te definen

Así que cuéntalo, contarlo está bien. Y que no hay nada más chulo en esta vida que ser bueno con los demás.