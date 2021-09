Médico que ha demostrado la eficacia del anakinra contra la covid: "Es un arma más"

Ismael Aomar, investigador de la Universidad de Granada (UGR) y del Hospital Clínico San Cecilio de la capital granadina ha comprobado que un medicamento, el anakinra, puede ser muy útil para tratar a los infectados por coronavirus.

El doctor Aomar ha realizado la primera tesis doctoral en España sobre SARS-COV-2, el virus que causa la covid-19. Su trabajo, que acaba de defender en la Facultad de Medicina de la UGR, dentro del Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), y en su investigación ha analizado la efectividad de los tratamientos con pulsos de corticoides, tocilizumab y/o anakinra en pacientes con neumonía moderada/grave por SARS-COV-2 e hiperinflamación.

"El anakinra es un fármaco que frena el inicio de la fase inflamatoria, porque los pacientes no fallecen de la infección sino que mueren por una inflamación exagerada, secundaria al vector que produce la inflamación. Lo que pensamos fue ver algo que frenara la inflamación a nivel precoz. Es un arma más", explica en "Herrera en COPE" el doctor Ismael Aomar.

"Al principio de la pandemia, de forma conjunta con muchos médicos de atención primaria, comenzamos a utilizarla en pacientes que les dábamos corticoides, fármacos que sabíamos que eran útiles para la neumonía poscovid y vimos que no funcionaba con un grupo depacientes. Y basándonos en la fisiopatología de por qué se morían los enfermos pensamos darles algo más y comenzamos a utilizarlo. Vimos que podía ser útil como una herramienta de rescate y luego comenzamos a darlo desde el principio como forma precoz porque al principio de la pandemia hemos llegado tarde" detalla el investigador de la Universidad de Granada.

¿Ha funcionado en todos los pacientes a los que se les ha administrado, la enfermedad si se les ha dado desde el principio, no ha progresado? "No, a todos no. Pero sí es cierto que tenemos un porcentanje elevado que han progresamo menos que a los que no se lo administrábamos" señala del doctor Aomar que afirma que "apostaron por este fármaco -que lleva 20 años utilizándose- por la facilidad de uso y los escasos efectos secundarios que tiene. Se lleva utilizando mucho tiempo por los reumatólogos y enfermedades autoinmunes, es un fármaco extensamente conocido ".

Ahora y gracias a un grupo de investigadores españoles que han colaborado en la investigación del doctor Ismael Aomar sabemos que el anakinra, que se emplea para combatir enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Still del adulto, es también efectivo para mejorar la evolución de los pacientes con neumonía moderada/grave por SARS-COV-2 hospitalizados, y reduce de forma significativa los ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siempre y cuando se administre de forma precoz junto con los corticoides.