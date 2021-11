Los fósforos a favor del pasaporte covid, mascarilla y distancia social

Austria ha vuelto este lunes a cerrar el comercio no esencial, la gastronomía, museos, eventos culturales y espectáculos, convirtiéndose en el primer país de Europa que impone un confinamiento en todo el país para frenar la cuarta oleada de la covid en este invierno.



Tras encadenar varios récords de nuevas infecciones en las últimas semanas, la república alpina, de 8,9 millones de habitantes, registra actualmente una incidencia acumulada en siete días de 1.102 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. En los hospitales de algunas regiones las unidades de cuidados intensivos se han llenado con pacientes de covid y están al borde del colapso, lo que ha obligado a posponer numerosas operaciones y tratamientos de diversas enfermedades.

El Gobierno, formado por conservadores y ecologistas, decidió y anunció el nuevo confinamiento el pasado viernes tras registrarse varios récords de nuevas infecciones y solo cinco días después de que se impusieran restricciones sólo para los no inmunizados. Sin embargo, los austriacos no están de acuerdo con la medida, las calles de Viena, han sido escenario de numerosas protestas durante el fin de semana.

En Alemania, informa la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez, "se exige el documento de estar vacunado en los transportes públicos y es un obstáculo para las personas mayores no familiarizadas con las nuevas tecnologías". En cuanto a la situación hospitalaria por el aumento de casos, "no faltan camas sino enfermeros y enfermeras".

En Bélgica, informa el corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, "vamos a tener un invierno complicado, pero la gente está irritada, sensible y no entiende las nuevas restricciones". En Bélgica, quien no se ha vacunado o se vacuna es porque no quiere porque "vacunarse es muy fácil hasta si vas en el autobús te la ponen y la gente que no se ha vacunado es muy difícil que lo vaya a hacer ya".

Los ciudadanos no están dispuestos a volver al confinamiento en muchos países de la Unión Europea, y muchos protestan en contra de la obligatoriedad de estar vacunados para poder, incluso, ir a su trabajo.

¿Qué pasaría en España si nos volvieran a confinar? ¿Qué piensan los fósforos sobre la obligatoriedad del pasaporte covid?

La mayoría de los fósforos que han entrado en antena este lunes 22 de noviembre de 2021 aseguran como María que "muchos se vacunan para ir al cine, al teatro e ir a la cafetería y en la cafetería te quitas la mascarilla y si estornudas ya no hay control".

La mayoría de los oyentes de "Herrera en COPE" están a favor de "llevar mascarilla todo el tiempo", para Victor que "nos controlen con el pasaporte covid, te hace mucho más libre".

Beatriz rechaza que ahora "los gobiernos que no tomaron las medidas para evitar los contagios, quieren hacer recaer en los ciudadanos la responsabilidad" y añade que "lo que hay que exigir es que se cumplan las medidas de distancia, mascarilla, vacunación y responsabilidad".

Por último, Javier, sanitario, recuerda que en el peor momento de la pandemia "íbamos a trabajar acojonados y hay cretinos que dudan de las vacunas. Todos los artículos científicos dicen que las vacunas sirven y a los que no se vacunen e ingresen en una UCI se les debería pasar el gasto de su atención médica".