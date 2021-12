Juan Marín: "Juanma Moreno y yo creemos que ir en listas conjuntas podría significar mayoría absoluta"

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, coordinador de Ciudadanos en Andalucía y candidato a las primarias de su partido en Andalucía para las próximas elecciones a las que se presentan otros 8 candidatos, ha pasado este lunes por "Herrera en COPE".

Unas primarias para las que más de 2.500 militantes de Cs en Andalucía tienen derecho a voto (desde primera hora de este lunes hasta las 20.00 de mañana martes), un proceso que “ha sido una premisa en nuestra formación política para poder plantear una candidatura, a lo mejor no es la mejor fórmula, pero siempre hemos intentado dar participación a los afiliados y está recogido en nuestros estatutos y todos los que pertenecemos a Ciudadanos tenemos que respetarlo mientras no se cambie la forma” explica el actual coordinador de Ciudadanos en Andalucía .

Marín ha respondido en “Herrera en COPE” al sector crítico a su gestión que dice que hay que abrir el partido, dando a entender que el coordinador de Ciudadanos en Andalucía, lo tiene cerrado, “el partido no es el que está en primarias, el que está en primarias es el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, es un error de concepto y después, hay unos órganos internos con una asamblea donde cada 4 años se elige a un presidente que es cuando, realmente, uno se puede presentar para cambiar el partido. Pero las normas son las mismas desde que yo me presente, es más, el señor Carrillo también se presentó a primarias en Córdoba para ser diputado con las mismas normas , ¿entonces valían y ahora no? Creo que, sencillamente, es un error de concepto y de desconocimiento que me sorprende porque yo creía que cualquier candidato que aspirase a algo dentro de Cs debería, al menos, leerse los estatutos”.

Listas conjuntas con el Partido Popular de Juanma Moreno

¿Todos los candidatos tienen el mismo criterio que usted que consiste en decir 'sería bueno una alianza con el PP o, incluso, una lista conjunta para presentarnos a las elecciones cuándo sean? “Soy de los que no iría ni con Vox ni con la gente de Unidas Podemos o todos esos que no sabemos muy bien, realmente, cómo se organizan. Lo que sí tengo claro es que el Gobierno que le sienta bien a Andalucía es el Juanma Moreno y de Juan Marín o del PP y de Cs Andalucía, como quieran decirlo, y la fórmula ya la utilizamos en 2018 con un gobierno de coalición con 47 escaños y aspiramos a que fuera de mayoría absoluta y a partir de ahí tenemos que explorar todas las posibilidades. Somos un partido político que tiene un espacio muy concreto, muy definido y ahí caben las alianzas como caben las discrepancias y entiendo y, Juanma creo que también, que explorar la posibilidad de ir en listas conjuntas pudiera significar un resultado de mayoría absoluta que permitiera, de una vez por todas, despegar a Andalucía durante cuatro años y que no tuviéramos más las pinzas y bloqueos que estamos teniendo en esta comunidad autónoma”, afirma Juan Marín.

¿Por qué una lista conjunta tendría más escaños? “No lo he calculado, no estoy en eso. Estoy en las primarias de Cs y en presentarme como candidato de Cs a la presidencia de Andalucía, pero yo pensé que estaba en un partido liberal, un partido abierto que realmente analiza la situación y para mí el interés de Andalucía está por delante de una siglas políticas, eso a lo mejor, alguno no lo comparte, pero cuando gestionas para 8 millones y medio de españoles que viven en Andalucía pues gestionas para todos, no solo para tus militantes, no solo para los que te votan, no solo para tus afiliados, gestionas para todos y creo que eso, Juanma y yo lo tenemos muy claro y también le ha costado muchos disgustos con el PP nacional, pero yo creo que está haciendo lo correcto y yo he defendido una posición que muchas veces no se ha entendido en mi formación política. Los andaluces no me eligieron para gestionar la educación solo para los que votaron a Cs, eso no es razonable, los andaluces están por delante de las siglas que defiende Juan Marín”, afirma el vicepresidente andaluz.

Juan Marín confía en que no haya un goteo de fugas de Cs tras las primarias, “no creo que haya que rasgarse las vestiduras, son unas primarias y quien las gane tendrá el honor de ser el candidato a la presidencia de Andalucía y si las gana otro compañero o compañera estaré aquí para ayudarle, no me presento a unas primarias contra nadie ni tengo nada que demostrar. Creo que cualquiera que me vote sabe lo que defiendo, cómo he gestionado y cual es mi visión de futuro que es de alianza con el PP en un gobierno de coalición y ya buscaremos la fórmula si cada uno debe ir por su lado, eso da igual, ahora lo que importa es tener el candidato y poner en marcha el proyecto político, pero yo no me presento contra nadie, hay algunos que parece que se presentan contra mí o contra el partido o contra el sistema. Yo aún no he votado”.

"Vox se puede llevar una sorpresa"

Marín no ha dudado en responder a las críticas y provocaciones de Vox al gobierno de coalición con el PP, "en Vox están muy subiditos de tono y creo que se equivocan y pueden llevarse una sorpresa cuando llegue el momento porque los andaluces, por encima de todo, saben valorar el cambio profundo que ha habido en Andalucía, esa trasformación social y económica que se ha provocado en estos tres años y ahora a Andalucía le va mucho mejor que en 2018. Algunos piensan que esto es una carrera de velocidad y es una carrera de resistencia. En España quien resiste, gana y este gobierno de coalición ha durado ya tres años y algunos decían que no iba a llegar a los 100 días y los andaluces han aprendido que otra fórmula también es posible".