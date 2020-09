Herrera destapa el verdadero objetivo de Sánchez con su discurso frente a los principales empresarios

El principal asunto de análisis y debate sobre la mesa de 'Herrera en COPE' en estas primeras horas de septiembre es la conferencia que Pedro Sánchez dio el pasado lunes en Madrid frente a algunos de los rostros más importantes del tejido económico y empresarial de nuestro país, una cita a la que no estaba convocada la principal asociación de representantes de autónomos de nuestro país, algo que ha llamado mucho la atención al comunicador: "Este lunes Pedro Sánchez volvió a dar lo mejor de él delante de empresarios y sindicatos, pero no convocó a la principal asociación de autónomos: esa no estaba convocada. No habría estado mal tener un detalle con todos aquellos que levantan su persiana cada mañana. Las pymes son las empresas que más empleo genera en nuestro país".