‘Hablamos Español’ avisa al consejero de Educación de Cataluña: “Le vigilamos y no le vamos a pasar ni una"

‘Hablamos español’ es una asociación de ámbito nacional que, entre otros objetivos, tiene el que se pueda estudiar en español en España. Algo tan simple y sencillo que, sin embargo, no llega a cumplirse en algunas comunidades pese a que haya una sentencia firme sobre ello.

Como es el caso, por ejemplo, de Cataluña que aunque el pasado 23 de noviembre el Supremo hizo firme la sentencia del 25% de clases que tienen que ofrecerse en español en las escuelas catalanas, el gobierno catalán ha dicho que no lo va hacer. Pero no acaba ahí la cosa, porque tal y como cuenta Gloria Lago, presidenta de ‘Hablamos Español’ en ‘Herrera en COPE’ también se está instando a los profesores a no cumplir la sentencia”.

Explica Lago que “ante este motivo hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación por parte del consejero de educación de la Generalitat porque los profesores que están en la Asociación nos hicieron llegar una carta dirigida a ellos en la que se les decía, se mencionaba explícitamente esta sentencia, se les decía que no tenían que hacer ningún cambio. Se acaba la misiva con un rotundo: “En Cataluña, la escuela en catalán”. Y además, se les decía a los profesores que podían sentirse amparados por la consejería”.

En definitiva, matiza la presidenta de esa Asociación “se les estaba enviando el mensaje de que por encima de las leyes españolas, estamos nosotros”.

Por eso, avisa Gloria que “lo que queremos es que sepan que estamos aquí vigilando, que no les vamos a pasar ni una, que tenemos aquí profesores con nosotros y padres”.

Desde ‘Hablamos Español’ reivindican que “no queremos que nos quiten nuestros derechos” y, muestra su preocupación porque es una situación que también se está dando en la Comunidad Valenciana y en Baleares.