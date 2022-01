Fernando Moraga-Llop, pediatra: "Para evitar contagios, los niños con síntomas no deben ir a clase"

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado la vuelta a las clases de diez millones de estudiantes el próximo lunes día 10. Tanto Gobierno central como los Ejecutivos regionales, sindicatos y familias comparten la idea de garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles, desde Educación Infantil a la Universidad, a pesar de que ómicron está dejando un tsunami de contagios en toda España.

Ante tal alto número de contagios hay ciertas preguntas que muchos padres se pueden estar haciendo cuando aún quedan días para que se produzca la vuelta al colegio de forma presencial. Preguntas que en "Herrera en COPE" ha respondido, en la medida de lo posible, el pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop.

El doctor está, de entrada, a favor de la vuelta a las aulas de forma presencial y su razón es más que convincente porque asegura que "no sería congruente que mientras los adultos hacen vida normal pudiendo asistir a espectaculos, bares o medios de locomoción, lo niños no puedan acudir a las escuelas".

Una vuelta a clase, que para que sea segura, pese a la alta contagiosidad de la variante ómicron, es fundamental respetar las medidas sanitarias que están vigentes como el uso de mascarillas, la limpieza de manos, la distancia social, y si el niño presenta síntomas no debe ir al colegio.

¿Se debería reducir el número de alumnos en clase para evitar el alto número de contagios? "Es complicado" afirma el doctor Moraga-Llop, "llevarlo a la práctica en estos momentos, si se llevan bien las medidas actuales y no se crean protocolos que creen confusión se puede ir a clase sin problemas".

El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología lanza un mensaje claro a los padres que es fundamental cumplir para evitar contagios: "ningún niño con síntomas debe ir a la escuela para descartar posibles contactos, es de prudencia que si el niño tiene síntomas, aunque sean mínimos, no debe ir al colegio".

"Si un niño tiene síntomas catarrales o gastrointestinales, lo mejor hacer un test rápido de antígenos y no acudir a clase", insiste el pediatra.

¿Qué hacer si surge un positivo en el aula, hay que mantener la cuarentena para el resto de alumnos o ya no? "Es opinable o discutible, los enfermos sean asintomáticos o no, con prueba positiva, se deben aislar, 7 días según el protocolo vigente, y al final de esos días hacer un test rápido de antígenos; y en cuanto a los contactos se podría hacer una distinción entre vacunados y no, los vacunados también pueden transmitir la infección pero en menor medida podrían quedar exentos de la cuarentena y para los no vacunados yo haría una cuarentena de 5 días y en los dos casos haría un test de antígenos rápido a los 5 días del contacto" aconseja Fernando Moraga-Llop.

¿Es más corta la infección por ómicron en niños que en adultos, lo eliminan antes? "No está todavía bien conocido, en niños como en adultos es muy transmisible y es más leve como en los adultos, como todo en medicina hay un pequeño porcentaje de niños que tendrán que ingresar e incluso ir a las Unidades de Cuidados Intensivos. Esto es excepcional, distinguiría un grupo importante de niños, los de los grupos de riesgo que se deberían vacunar de forma inmediata si no lo están ya".