Carlos Herrera ha explicado cuáles son las rutinas de sueño que tiene los fines de semana

Herrera ha explicado que "a ver, el reloj del cuerpo es el reloj del cuerpo. Entonces... digamos que los viernes, en lugar de acostarme a las ocho de la tarde, como me he dejado caer la cabeza un poco para atrás en el sillón después de comer, pues ya me acuesto a las 11 y me levanto tarde. A las siete de la mañana. Tarde, para mí".

Inmediatamente después, el director de 'Herrera en COPE' se levanta, va al mercado, hace su caminata, va a comprar lo imprescindible y a tomarse una tostada. Y luego, el domingo se tiene que acostar pronto porque "el lunes toca madrugar".