Ataque de risa de Herrera al comparar el vídeo de Torra con esta otra mítica grabación

Este lunes, Carlos Herrera ha reaccionado a este vídeo tirando de guasa. "Torra anda por ahí aireando que Sánchez no le coge el teléfono. Normal que no le coja el teléfono. El proceso que ha protagonizado es un momento culmen. Se ha grabado un vídeo de vergüenza ajena cuand constata que Sánchez no quiere hablar con él", ha dicho. El comunicador, después, lo ha comparado con otro vídeo. "Seguramente esto es un falso directo, una representación. Como la de Lopera. ¿Se acuerdan ustedes del vídeo de Lopera cuando salvó al Betis? Eso es una obra de arte. El vídeo de Torra es exactamente igual", ha concluido.